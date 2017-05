Boys volleyball scoreboard: Tuesday, May 16, results

*

*

libertyville d. Grayslake North 25-12, 25-11

Serving -- Lib: Schaffnit 1 ace; Attacking -- Lib: Stevens 4 kills, Hawkinson 8 kills, Feieriesel 3 kills, Ford 2 kills, Skeens 3 kills, Cook 5 kills, Spence 6 kills; Setting -- Lib: Hirschel 14 assists, Schaffnit 14 assists; Digs -- Lib: Kharasch 27, Schaffnit 4, Erlandson 2, Stevens 4, Cook 2, Storz 6; Blocks -- Lib: Demaree 2, Ford 2, Skeens 2, Spence 2.

*

St. Charles East d. South Elgin 26-24, 25-19

South Elgin -- Turner (13 kills), Ramos (5 kills, 3 digs), Bardfield (4 kills), Thomas (3 aces), Gephart (21 assists).

*

Addison Trail d. Willowbrook 25-11, 25-16

Addison Trail -- Grygo (20 assists, 8 kills, 2 blocks, 1 ace0; Notel (7 kills, 2 blocks); Lynch (5 kills); Strycharz (5 kills); Murillo (3 kills, 1 block); Luu (3 assists, 2 digs, 1 ace).

*

Glenbard east d. Elgin 25-17, 25-14

Glenbard East -- Murphy (5 kills, 2 blocks); Brandt (6 kills); Kwidzinski (4 kills); Cebula (4 kills, 4 aces, 4 blocks); Arnols (1 ace, 10 assists, 6 digs); Bojan (1 ace, 5 digs); G.Dhami (2 blocks); Surlina (5 digs).

*

Glenbard West d. Downers Grove North 25-21, 25-17

Glenbard West -- Farmer (20 assists, 3 kills, 9 digs), Lilly (10 kills, 1 ace,1 block), Murphy (6 kills, 1 ace), Scruggs (5 kills), Winkler (4 kills, 1 ace), Norvid (11 digs, 2 aces).

Downers North -- LeGros (15 assists, 1 kill), Price (5 kills), Walgren (3 kills, 1 block), Featherstone (3 kills), Koors (2 kills, 1 ace).

*

Lake Park d. Neuqua Valley 25-21, 25-19

Lake Park -- Haigh (6 kills, 2 blocks); Fischer (7 kills, 1 block, 4 digs); Yost (23 assists, 3 kills, 2 blocks, 1 ace); Bayner (4 kills, 2 blocks); Martinski (4 kills, 3 blocks); Samaras (17 digs).

*

Rolling Meadows d. conant 29-27, 25-20

Attack: RM: Reese 23-26 14k; Serving: RM: Quezada 12-13 1A Kornblum 8-8 1A; Digs: RM: Quezada 17; Blocks: RM: Barczak 2.

*

St. Viator d. Carmel 29-27, 25-19

Attack: StV: Doherty 7k, Heneghan 5k, Garth 6k, Heneghan 5k; Digs: StV: Doherty 2;

Blocks: StV: Garth 2, Doherty 2 Heneghan.

*

Hoffman estates d. elk grove 25-20, 25-22

Attack: HE: Vijayakumar 3-5 2k, Swan 8-8 4k, Lynch 9-13 2k, Husain 1-1, Ham 1-2, Lapinski 7-7 3k, Greaves 10-10 6k, Holweier 6-8 k, Pineda 17-17 6k EG: Braceros 26-33 12k Ramage 5-5 3k Serving: HE: Vijayakumar 15-15, Hanslee 4-5, Husain 6-6, Ham 3-5, Zapinski 1-1, Pineda 7-7 a, Kolweier 8-10 2a EG: Braceros 11-11, Schroeder 10-11,Duncker 9/9 1 aces; Serve receive: HE: Henslee 15-15, Husain 28-27, Ham 1-1, Pineda 2-2; Setting: EG: Duncker 30-30 13 asts, Schroeder 25-25 8 ast

Digs: HE: Vijayakumar 2, Ham, Pineda EG: Leon 13, Schroeder 7; Blocks: HE: Husain, Zapinski, Greaves 3, Pineda EG: Augustaitis 3.

JV -- Elk Grove d. Hoffman Estates 25-19, 13-25, 25-14.

Frosh -- Elk Grove d. Hoffman Estates 25-14, 21-25, 25-21

*

Buffalo Grove d. Fremd 26-24, 25-23

Attack: Fremd: Peterson 13-16 8k, Michalski 10-13 5k, Peterson 3k BG: Tsourmas 13-17 5k, Van Wazer 11-14 k, Horvath 8-8 5k;

Serving: Fremd: Michalski 10-13, Scharman 9-1010 Peterson 6-7 BG: Zickert 35-35 8 ass;

Setting: Fremd: Peterson 22-23 8 ast, Scharman 22-24 7 ast BG: Zickert 3 a,

Serve receive: Michalski 12-12, Peterson 11-13, Wysocki 8-11;

Digs: Fremd: Wysocki 12, Peterson 8, Scharman 7;

Blocks: Fremd: peterson 3, Yates 3, Cohen 2.

*

Leyden d. Morton 25-21, 25-19

Attack: Leyden: Wood 4k, Motyka 4k, Lavallais 7k; Setting: Ley: Motyka 20 ast: Blocks: Ley: Motyka 5, Wood 5.

*

Palatine d. wheeling 29-27, 17-25, 25-21

Attack: Whl: Janowski 8-9 4k, Bagarella 5-5 k, Lechowicz 14-16 7k, Tsogtbaarar 2-2 2k, Schif 1-1, Moser 29-31 13k, Boyanivskyy 7-8 5k, Freeman 2-6 k, Best 19-23 7k, Johnson 1-1 k; Pal: O'Shea 22-25 12k, Cooper 8-10 5k, Hill 8-9 5k; Serving: Whl: Janowski 4-4, Lechowicz 8-10, Tsogtbaatar 10-11, Schiferl 12-13 a, Moser 8-13 2a, Boyanivskyy 11-12 a, Garcia 1-1, Best 7-8, Ducan 0-1 Pal: McGarvey 13-13 2a; Setting: Pal: Rinella 27, Whl: Lechowicz 1-1, Bagarella 44-46 17 ast, Tsogtbaatar 38-39 17 ast, Schiferl 6-9, Johnson 1-1; Digs: Whl: Janowski 2, Bagarella, Lechowicz 4, Tsogtbaatar 10, Schiferl 15, Moser 7, Boyanivskyy, Rowenski 3, Johnson 6 Pal: O'Shea 16, Nix 7;

Blocks: Pal: O'Shea 3.

*