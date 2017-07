IN Current Conditions

IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Friday, July 14, 2017

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Cloudy;75;WSW;5;87%

Auburn;Clear;70;Calm;0;82%

Bloomington;Cloudy;73;Calm;0;87%

Columbus;Mostly cloudy;74;W;3;91%

Eagle Creek;Cloudy;74;Calm;0;90%

Elkhart;Clear;68;Calm;0;87%

Evansville;Showers;73;SW;8;87%

Fort Wayne;Cloudy;72;WNW;7;81%

Gary;Clear;73;SW;3;75%

Goshen;Clear;68;Calm;0;87%

Huntingburg;Cloudy;73;W;3;90%

Indianapolis;Cloudy;74;W;7;93%

Knox;Clear;64;Calm;0;91%

Kokomo;Cloudy;73;WSW;5;84%

Lafayette;Mostly cloudy;72;Calm;0;93%

Muncie;Cloudy;75;WSW;5;87%

Peru;Intermittent clouds;72;W;5;88%

Shelbyville;Cloudy;74;WSW;6;87%

South Bend;Clear;67;Calm;0;93%

Terre Haute;Cloudy;74;WSW;3;93%

Warsaw;Clear;68;Calm;0;100%

