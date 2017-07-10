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Indiana
posted: 7/10/2017 7:00 AM

IN Marine Warning and Forecast

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Associated Press
Associated Press
 
 

IN Marine Warnings and Forecast for Monday, July 10, 2017

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...A STRONG LINE OF THUNDERSTORMS OVER THE WATERS...

THE AREAS AFFECTED INCLUDE...

NEARSHORE WATERS FROM NORTHERLY ISLAND TO MICHIGAN CITY...

OPEN WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID

LAKE...

AT 609 AM CDT...DOPPLER RADAR INDICATED A STRONG

THUNDERSTORM...CAPABLE OF PRODUCING WINDS TO AROUND 30 KNOTS. THE

CHICAGO CRIB, WHICH IS AN ELEVATED STATION, GUSTED TO 37 KNOTS WITH

THIS STORM, WITH WIND GUSTS NEAR THE LAKEFRONT RIGHT AROUND 30

KNOTS. THIS THUNDERSTORM WAS LOCATED 14 NM SOUTHEAST OF MONTROSE

HARBOR...MOVING SOUTHEAST AT 25 KNOTS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

MARINERS CAN EXPECT GUSTY WINDS TO AROUND 30 KNOTS...LOCALLY HIGHER

WAVES...AND LIGHTNING STRIKES. BOATERS SHOULD SEEK SAFE HARBOR

IMMEDIATELY UNTIL THIS LINE OF STORMS PASS.

_____

Copyright 2017 AccuWeather

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Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast

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