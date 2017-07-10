IN Marine Warning and Forecast

IN Marine Warnings and Forecast for Monday, July 10, 2017
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...A STRONG LINE OF THUNDERSTORMS OVER THE WATERS...
THE AREAS AFFECTED INCLUDE...
NEARSHORE WATERS FROM NORTHERLY ISLAND TO MICHIGAN CITY...
OPEN WATERS FROM WILMETTE HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE...
AT 609 AM CDT...DOPPLER RADAR INDICATED A STRONG
THUNDERSTORM...CAPABLE OF PRODUCING WINDS TO AROUND 30 KNOTS. THE
CHICAGO CRIB, WHICH IS AN ELEVATED STATION, GUSTED TO 37 KNOTS WITH
THIS STORM, WITH WIND GUSTS NEAR THE LAKEFRONT RIGHT AROUND 30
KNOTS. THIS THUNDERSTORM WAS LOCATED 14 NM SOUTHEAST OF MONTROSE
HARBOR...MOVING SOUTHEAST AT 25 KNOTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MARINERS CAN EXPECT GUSTY WINDS TO AROUND 30 KNOTS...LOCALLY HIGHER
WAVES...AND LIGHTNING STRIKES. BOATERS SHOULD SEEK SAFE HARBOR
IMMEDIATELY UNTIL THIS LINE OF STORMS PASS.
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Copyright 2017 AccuWeather
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Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast