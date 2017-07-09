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Indiana
posted: 7/9/2017 7:00 AM

IN Current Conditions

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Associated Press
Associated Press
 
 

IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, July 9, 2017

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Clear;58;Calm;0;86%

Auburn;Clear;55;Calm;0;87%

Bloomington;Clear;62;Calm;0;89%

Columbus;Clear;63;NNW;1;94%

Eagle Creek;Partly cloudy;64;Calm;0;80%

Elkhart;Clear;54;S;3;82%

Evansville;Clear;70;Calm;0;72%

Fort Wayne;Clear;59;NW;3;83%

Gary;Clear;55;Calm;0;85%

Goshen;Clear;54;S;3;82%

Huntingburg;Mostly clear;67;ENE;5;93%

Indianapolis;Clear;69;NE;3;62%

Knox;Clear;54;Calm;0;86%

Kokomo;Clear;59;Calm;0;86%

Lafayette;Clear;61;Calm;0;89%

Muncie;Clear;58;Calm;0;86%

Peru;Clear;59;Calm;0;88%

Shelbyville;Clear;62;Calm;0;80%

South Bend;Clear;54;Calm;0;89%

Terre Haute;Fog;62;Calm;0;93%

Warsaw;Clear;54;Calm;0;100%

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Copyright 2017 AccuWeather

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Keywords: Indiana, Current Conditions

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