IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, July 9, 2017
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Anderson;Clear;58;Calm;0;86%
Auburn;Clear;55;Calm;0;87%
Bloomington;Clear;62;Calm;0;89%
Columbus;Clear;63;NNW;1;94%
Eagle Creek;Partly cloudy;64;Calm;0;80%
Elkhart;Clear;54;S;3;82%
Evansville;Clear;70;Calm;0;72%
Fort Wayne;Clear;59;NW;3;83%
Gary;Clear;55;Calm;0;85%
Goshen;Clear;54;S;3;82%
Huntingburg;Mostly clear;67;ENE;5;93%
Indianapolis;Clear;69;NE;3;62%
Knox;Clear;54;Calm;0;86%
Kokomo;Clear;59;Calm;0;86%
Lafayette;Clear;61;Calm;0;89%
Muncie;Clear;58;Calm;0;86%
Peru;Clear;59;Calm;0;88%
Shelbyville;Clear;62;Calm;0;80%
South Bend;Clear;54;Calm;0;89%
Terre Haute;Fog;62;Calm;0;93%
Warsaw;Clear;54;Calm;0;100%
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Keywords: Indiana, Current Conditions