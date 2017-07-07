IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Friday, July 7, 2017
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Anderson;Clear;72;SW;7;81%
Auburn;Clear;73;SW;6;83%
Bloomington;Clear;69;Calm;0;86%
Columbus;Clear;70;NNW;3;92%
Eagle Creek;Clear;73;SW;5;84%
Elkhart;Clear;74;SW;9;78%
Evansville;Clear;73;WSW;3;93%
Fort Wayne;Partly cloudy;72;SW;8;87%
Gary;Clear;78;Calm;0;70%
Goshen;Clear;74;SW;9;78%
Huntingburg;Clear;71;S;3;96%
Indianapolis;Clear;73;SW;8;87%
Knox;Clear;70;SW;6;83%
Kokomo;Clear;74;SW;10;90%
Lafayette;Clear;72;Calm;0;93%
Muncie;Clear;72;SW;7;81%
Peru;Clear;74;SW;9;100%
Shelbyville;Clear;69;SSW;6;86%
South Bend;Cloudy;74;WSW;5;84%
Terre Haute;Partly cloudy;74;SW;3;81%
Warsaw;Cloudy;75;WSW;7;78%
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Keywords: Indiana, Current Conditions