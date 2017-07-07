Breaking News Bar
 
Indiana
posted: 7/7/2017 7:00 AM

IN Current Conditions

hello
Success - Article sent! close
 
Associated Press
Associated Press
 
 

IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Friday, July 7, 2017

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Clear;72;SW;7;81%

Auburn;Clear;73;SW;6;83%

Bloomington;Clear;69;Calm;0;86%

Columbus;Clear;70;NNW;3;92%

Eagle Creek;Clear;73;SW;5;84%

Elkhart;Clear;74;SW;9;78%

Evansville;Clear;73;WSW;3;93%

Fort Wayne;Partly cloudy;72;SW;8;87%

Gary;Clear;78;Calm;0;70%

Goshen;Clear;74;SW;9;78%

Huntingburg;Clear;71;S;3;96%

Indianapolis;Clear;73;SW;8;87%

Knox;Clear;70;SW;6;83%

Kokomo;Clear;74;SW;10;90%

Lafayette;Clear;72;Calm;0;93%

Muncie;Clear;72;SW;7;81%

Peru;Clear;74;SW;9;100%

Shelbyville;Clear;69;SSW;6;86%

South Bend;Cloudy;74;WSW;5;84%

Terre Haute;Partly cloudy;74;SW;3;81%

Warsaw;Cloudy;75;WSW;7;78%

_____

Copyright 2017 AccuWeather

_____

Keywords: Indiana, Current Conditions

Article Comments ()
Guidelines: Keep it civil and on topic; no profanity, vulgarity, slurs or personal attacks. People who harass others or joke about tragedies will be blocked. If a comment violates these standards or our terms of service, click the X in the upper right corner of the comment box. To find our more, read our FAQ.
    Search DailyHerald.com for articles
    More ways to search Daily Herald
    Obituaries
    Search DailyHerald.com obituaries. »     Daily Herald newspaper archive
    Find archived newspaper articles back to 1901. »
    Digital Subscriptions
    Activate Subscriber Access Purchase a Digital Subscription
    Home Delivery
    Start a New Subscription Manage Account