IN Marine Warning and Forecast

IN Marine Warnings and Forecast for Friday, July 7, 2017
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A MARINE WEATHER STATEMENT HAS BEEN ISSUED FOR THE FOLLOWING AREAS...
NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY...
OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID
LAKE...
AT 215 AM CDT...DOPPLER RADAR INDICATED STRONG
THUNDERSTORMS...CAPABLE OF PRODUCING WINDS TO AROUND 30 KNOTS. THESE
THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 21 NM WEST OF
THE ST. JOSEPH PIERHEADS TO 20 NM NORTHWEST OF MICHIGAN CITY TO 6 NM
WEST OF MONTROSE HARBOR...MOVING SOUTHEAST AT 35 KNOTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MARINERS CAN EXPECT GUSTY WINDS TO AROUND 30 KNOTS...LOCALLY HIGHER
WAVES...AND LIGHTNING STRIKES. BOATERS SHOULD SEEK SAFE HARBOR
IMMEDIATELY UNTIL THESE STORMS PASS.
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Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast