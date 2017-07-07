Breaking News Bar
 
Indiana
posted: 7/7/2017 7:00 AM

IN Marine Warning and Forecast

hello
Success - Article sent! close
 
Associated Press
Associated Press
 
 

IN Marine Warnings and Forecast for Friday, July 7, 2017

_____

A MARINE WEATHER STATEMENT HAS BEEN ISSUED FOR THE FOLLOWING AREAS...

NEARSHORE WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY...

OPEN WATERS FROM WINTHROP HARBOR TO MICHIGAN CITY OUT TO MID

LAKE...

AT 215 AM CDT...DOPPLER RADAR INDICATED STRONG

THUNDERSTORMS...CAPABLE OF PRODUCING WINDS TO AROUND 30 KNOTS. THESE

THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 21 NM WEST OF

THE ST. JOSEPH PIERHEADS TO 20 NM NORTHWEST OF MICHIGAN CITY TO 6 NM

WEST OF MONTROSE HARBOR...MOVING SOUTHEAST AT 35 KNOTS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

MARINERS CAN EXPECT GUSTY WINDS TO AROUND 30 KNOTS...LOCALLY HIGHER

WAVES...AND LIGHTNING STRIKES. BOATERS SHOULD SEEK SAFE HARBOR

IMMEDIATELY UNTIL THESE STORMS PASS.

_____

Copyright 2017 AccuWeather

_____

Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast

Article Comments ()
Guidelines: Keep it civil and on topic; no profanity, vulgarity, slurs or personal attacks. People who harass others or joke about tragedies will be blocked. If a comment violates these standards or our terms of service, click the X in the upper right corner of the comment box. To find our more, read our FAQ.
    Search DailyHerald.com for articles
    More ways to search Daily Herald
    Obituaries
    Search DailyHerald.com obituaries. »     Daily Herald newspaper archive
    Find archived newspaper articles back to 1901. »
    Digital Subscriptions
    Activate Subscriber Access Purchase a Digital Subscription
    Home Delivery
    Start a New Subscription Manage Account