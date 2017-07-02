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Indiana
posted: 7/2/2017 7:00 AM

IN Current Conditions

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Associated Press
Associated Press
 
 

IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, July 2, 2017

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Clear;69;SW;3;72%

Auburn;Clear;64;Calm;0;82%

Bloomington;Clear;65;Calm;0;86%

Columbus;Clear;68;SSW;3;90%

Eagle Creek;Clear;69;Calm;0;75%

Elkhart;Clear;64;Calm;0;74%

Evansville;Clear;70;Calm;0;87%

Fort Wayne;Mostly clear;66;SW;5;81%

Gary;Clear;61;WSW;5;86%

Goshen;Clear;64;Calm;0;74%

Huntingburg;Mostly cloudy;71;Calm;0;89%

Indianapolis;Clear;69;WSW;5;78%

Knox;Clear;63;Calm;0;82%

Kokomo;Clear;67;SW;6;81%

Lafayette;Partly cloudy;63;Calm;0;100%

Muncie;Clear;69;SW;3;72%

Peru;Partly cloudy;64;SW;7;87%

Shelbyville;Clear;70;WNW;7;78%

South Bend;Clear;64;Calm;0;80%

Terre Haute;Clear;66;Calm;0;83%

Warsaw;Cloudy;63;NNW;5;87%

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Copyright 2017 AccuWeather

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Keywords: Indiana, Current Conditions

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