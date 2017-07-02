IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, July 2, 2017
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Anderson;Clear;69;SW;3;72%
Auburn;Clear;64;Calm;0;82%
Bloomington;Clear;65;Calm;0;86%
Columbus;Clear;68;SSW;3;90%
Eagle Creek;Clear;69;Calm;0;75%
Elkhart;Clear;64;Calm;0;74%
Evansville;Clear;70;Calm;0;87%
Fort Wayne;Mostly clear;66;SW;5;81%
Gary;Clear;61;WSW;5;86%
Goshen;Clear;64;Calm;0;74%
Huntingburg;Mostly cloudy;71;Calm;0;89%
Indianapolis;Clear;69;WSW;5;78%
Knox;Clear;63;Calm;0;82%
Kokomo;Clear;67;SW;6;81%
Lafayette;Partly cloudy;63;Calm;0;100%
Muncie;Clear;69;SW;3;72%
Peru;Partly cloudy;64;SW;7;87%
Shelbyville;Clear;70;WNW;7;78%
South Bend;Clear;64;Calm;0;80%
Terre Haute;Clear;66;Calm;0;83%
Warsaw;Cloudy;63;NNW;5;87%
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Keywords: Indiana, Current Conditions