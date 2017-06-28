IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Wednesday, June 28, 2017
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Anderson;Clear;60;S;5;64%
Auburn;Clear;52;Calm;0;81%
Bloomington;Clear;53;Calm;0;82%
Columbus;Clear;59;SSE;1;83%
Eagle Creek;Clear;57;Calm;0;83%
Elkhart;Clear;52;Calm;0;82%
Evansville;Mostly clear;63;Calm;0;72%
Fort Wayne;Mostly clear;58;Calm;0;77%
Gary;Clear;64;S;5;52%
Goshen;Clear;52;Calm;0;82%
Huntingburg;Clear;59;Calm;0;83%
Indianapolis;Mostly clear;65;Calm;0;51%
Knox;Clear;55;S;6;72%
Kokomo;Clear;59;S;7;74%
Lafayette;Clear;55;Calm;0;86%
Muncie;Clear;60;S;5;64%
Peru;Clear;58;S;7;77%
Shelbyville;Clear;54;Calm;0;86%
South Bend;Clear;56;Calm;0;69%
Terre Haute;Clear;57;SE;5;77%
Warsaw;Clear;52;Calm;0;81%
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Keywords: Indiana, Current Conditions