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Indiana
posted: 6/28/2017 7:00 AM

IN Current Conditions

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Associated Press
Associated Press
 
 

IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Wednesday, June 28, 2017

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Clear;60;S;5;64%

Auburn;Clear;52;Calm;0;81%

Bloomington;Clear;53;Calm;0;82%

Columbus;Clear;59;SSE;1;83%

Eagle Creek;Clear;57;Calm;0;83%

Elkhart;Clear;52;Calm;0;82%

Evansville;Mostly clear;63;Calm;0;72%

Fort Wayne;Mostly clear;58;Calm;0;77%

Gary;Clear;64;S;5;52%

Goshen;Clear;52;Calm;0;82%

Huntingburg;Clear;59;Calm;0;83%

Indianapolis;Mostly clear;65;Calm;0;51%

Knox;Clear;55;S;6;72%

Kokomo;Clear;59;S;7;74%

Lafayette;Clear;55;Calm;0;86%

Muncie;Clear;60;S;5;64%

Peru;Clear;58;S;7;77%

Shelbyville;Clear;54;Calm;0;86%

South Bend;Clear;56;Calm;0;69%

Terre Haute;Clear;57;SE;5;77%

Warsaw;Clear;52;Calm;0;81%

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Copyright 2017 AccuWeather

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Keywords: Indiana, Current Conditions

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