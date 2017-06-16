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Indiana
posted: 6/16/2017 7:00 AM

IN Current Conditions

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Associated Press
Associated Press
 
 

IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Friday, June 16, 2017

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Clear;72;SW;6;83%

Auburn;Clear;68;N;1;88%

Bloomington;Clear;67;Calm;0;90%

Columbus;Mostly clear;69;WSW;2;96%

Eagle Creek;Clear;71;Calm;0;86%

Elkhart;Clear;67;SSE;3;75%

Evansville;Clear;75;Calm;0;78%

Fort Wayne;Clear;69;SSW;5;89%

Gary;Clear;76;SSW;3;70%

Goshen;Clear;67;SSE;3;75%

Huntingburg;Clear;73;SSE;3;93%

Indianapolis;Mostly clear;70;SW;5;89%

Knox;Clear;72;S;3;82%

Kokomo;Clear;70;SW;3;93%

Lafayette;Cloudy;69;Calm;0;96%

Muncie;Clear;72;SW;6;83%

Peru;Clear;69;SW;3;100%

Shelbyville;Clear;70;S;5;83%

South Bend;Clear;71;Calm;0;78%

Terre Haute;Clear;70;Calm;0;89%

Warsaw;Clear;64;Calm;0;93%

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Copyright 2017 AccuWeather

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Keywords: Indiana, Current Conditions

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