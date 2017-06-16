IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Friday, June 16, 2017
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Anderson;Clear;72;SW;6;83%
Auburn;Clear;68;N;1;88%
Bloomington;Clear;67;Calm;0;90%
Columbus;Mostly clear;69;WSW;2;96%
Eagle Creek;Clear;71;Calm;0;86%
Elkhart;Clear;67;SSE;3;75%
Evansville;Clear;75;Calm;0;78%
Fort Wayne;Clear;69;SSW;5;89%
Gary;Clear;76;SSW;3;70%
Goshen;Clear;67;SSE;3;75%
Huntingburg;Clear;73;SSE;3;93%
Indianapolis;Mostly clear;70;SW;5;89%
Knox;Clear;72;S;3;82%
Kokomo;Clear;70;SW;3;93%
Lafayette;Cloudy;69;Calm;0;96%
Muncie;Clear;72;SW;6;83%
Peru;Clear;69;SW;3;100%
Shelbyville;Clear;70;S;5;83%
South Bend;Clear;71;Calm;0;78%
Terre Haute;Clear;70;Calm;0;89%
Warsaw;Clear;64;Calm;0;93%
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Keywords: Indiana, Current Conditions