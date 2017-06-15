IN Current Conditions as of 12:00 AM EDT Friday, June 16, 2017
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Anderson;Clear;74;SSW;5;81%
Auburn;Clear;71;N;3;84%
Bloomington;Clear;69;Calm;0;86%
Columbus;Partly cloudy;72;W;2;94%
Eagle Creek;Clear;71;Calm;0;89%
Elkhart;Clear;67;Calm;0;78%
Evansville;Clear;77;Calm;0;73%
Fort Wayne;Mostly clear;73;Calm;0;84%
Gary;Clear;77;S;3;70%
Goshen;Clear;67;Calm;0;78%
Huntingburg;Cloudy;74;SE;5;93%
Indianapolis;Mostly clear;73;SSW;6;84%
Knox;Clear;70;S;5;79%
Kokomo;Clear;73;Calm;0;87%
Lafayette;Clear;70;Calm;0;96%
Muncie;Clear;74;SSW;5;81%
Peru;Clear;71;SSW;3;98%
Shelbyville;Clear;73;S;5;80%
South Bend;Clear;70;Calm;0;81%
Terre Haute;Clear;71;Calm;0;86%
Warsaw;Clear;64;Calm;0;87%
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Keywords: Indiana, Current Conditions