Breaking News Bar
 
Indiana
updated: 6/15/2017 10:00 PM

IN Current Conditions

hello
Success - Article sent! close
 
Associated Press
Associated Press
 
 

IN Current Conditions as of 12:00 AM EDT Friday, June 16, 2017

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Clear;74;SSW;5;81%

Auburn;Clear;71;N;3;84%

Bloomington;Clear;69;Calm;0;86%

Columbus;Partly cloudy;72;W;2;94%

Eagle Creek;Clear;71;Calm;0;89%

Elkhart;Clear;67;Calm;0;78%

Evansville;Clear;77;Calm;0;73%

Fort Wayne;Mostly clear;73;Calm;0;84%

Gary;Clear;77;S;3;70%

Goshen;Clear;67;Calm;0;78%

Huntingburg;Cloudy;74;SE;5;93%

Indianapolis;Mostly clear;73;SSW;6;84%

Knox;Clear;70;S;5;79%

Kokomo;Clear;73;Calm;0;87%

Lafayette;Clear;70;Calm;0;96%

Muncie;Clear;74;SSW;5;81%

Peru;Clear;71;SSW;3;98%

Shelbyville;Clear;73;S;5;80%

South Bend;Clear;70;Calm;0;81%

Terre Haute;Clear;71;Calm;0;86%

Warsaw;Clear;64;Calm;0;87%

_____

Copyright 2017 AccuWeather

_____

Keywords: Indiana, Current Conditions

Article Comments ()
Guidelines: Keep it civil and on topic; no profanity, vulgarity, slurs or personal attacks. People who harass others or joke about tragedies will be blocked. If a comment violates these standards or our terms of service, click the X in the upper right corner of the comment box. To find our more, read our FAQ.
    Winner - 2015 Best Website
    Illinois Press Association
    Illinois Press Association
    Search DailyHerald.com for articles
    More ways to search Daily Herald
    Obituaries
    Search DailyHerald.com obituaries. »     Daily Herald newspaper archive
    Find archived newspaper articles back to 1901. »
    Digital Subscriptions
    Activate Subscriber Access Purchase a Digital Subscription
    Home Delivery
    Start a New Subscription Manage Account