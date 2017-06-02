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Indiana
posted: 6/2/2017 7:00 AM

IN Current Conditions

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Associated Press
Associated Press
 
 

IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Friday, June 2, 2017

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Anderson;Clear;58;Calm;0;64%

Auburn;Clear;52;Calm;0;71%

Bloomington;Clear;54;Calm;0;77%

Columbus;Clear;58;WNW;2;83%

Eagle Creek;Clear;60;Calm;0;64%

Elkhart;Clear;52;Calm;0;74%

Evansville;Clear;67;Calm;0;70%

Fort Wayne;Mostly clear;61;Calm;0;40%

Gary;Clear;51;Calm;0;87%

Goshen;Clear;52;Calm;0;74%

Huntingburg;Clear;62;Calm;0;72%

Indianapolis;Mostly clear;63;NE;5;53%

Knox;Clear;54;Calm;0;68%

Kokomo;Clear;58;Calm;0;66%

Lafayette;Clear;61;Calm;0;55%

Muncie;Clear;58;Calm;0;64%

Peru;Mostly clear;55;Calm;0;64%

Shelbyville;Clear;60;Calm;0;64%

South Bend;Clear;51;Calm;0;76%

Terre Haute;Clear;56;Calm;0;89%

Warsaw;Clear;52;Calm;0;76%

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Copyright 2017 AccuWeather

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Keywords: Indiana, Current Conditions

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