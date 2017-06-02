IN Current Conditions as of 02:00 AM EDT Friday, June 2, 2017
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Anderson;Clear;58;Calm;0;64%
Auburn;Clear;52;Calm;0;71%
Bloomington;Clear;54;Calm;0;77%
Columbus;Clear;58;WNW;2;83%
Eagle Creek;Clear;60;Calm;0;64%
Elkhart;Clear;52;Calm;0;74%
Evansville;Clear;67;Calm;0;70%
Fort Wayne;Mostly clear;61;Calm;0;40%
Gary;Clear;51;Calm;0;87%
Goshen;Clear;52;Calm;0;74%
Huntingburg;Clear;62;Calm;0;72%
Indianapolis;Mostly clear;63;NE;5;53%
Knox;Clear;54;Calm;0;68%
Kokomo;Clear;58;Calm;0;66%
Lafayette;Clear;61;Calm;0;55%
Muncie;Clear;58;Calm;0;64%
Peru;Mostly clear;55;Calm;0;64%
Shelbyville;Clear;60;Calm;0;64%
South Bend;Clear;51;Calm;0;76%
Terre Haute;Clear;56;Calm;0;89%
Warsaw;Clear;52;Calm;0;76%
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Keywords: Indiana, Current Conditions