IN Marine Warning and Forecast

IN Marine Warnings and Forecast for Tuesday, May 30, 2017
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...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM
CDT THIS EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS ISSUED A SMALL CRAFT
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT
THIS EVENING.
* WINDS...WEST TO AROUND 25 KT.
* SIGNIFICANT WAVES...TO 3 FT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 21 TO 33 KNOTS
ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS WAVE CONDITIONS TO SMALL CRAFT.
INEXPERIENCED MARINERS...ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER
VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS.
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Copyright 2017 AccuWeather
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Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast