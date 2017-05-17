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Indiana
updated: 5/17/2017 8:25 PM

IN Marine Warning and Forecast

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Associated Press
Associated Press
 
 

IN Marine Warnings and Forecast for Friday, May 19, 2017

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...SMALL CRAFT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT FRIDAY...

...GALE WARNING IS CANCELLED...

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS CANCELLED THE GALE

WARNING.

* WINDS...SOUTH WINDS TO 30 KT. OCCASIONAL GALE FORCE GUSTS TO 35

KT ARE POSSIBLE THIS EVENING.

* SIGNIFICANT WAVES...TO 5 FT.

* OCCASIONAL WAVES...TO 7 FT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 21 TO 33 KNOTS

ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS WAVE CONDITIONS TO SMALL CRAFT.

INEXPERIENCED MARINERS...ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER

VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS.

_____

Copyright 2017 AccuWeather

_____

Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast

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