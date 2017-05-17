IN Marine Warning and Forecast

IN Marine Warnings and Forecast for Friday, May 19, 2017
_____
...SMALL CRAFT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT FRIDAY...
...GALE WARNING IS CANCELLED...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN CHICAGO HAS CANCELLED THE GALE
WARNING.
* WINDS...SOUTH WINDS TO 30 KT. OCCASIONAL GALE FORCE GUSTS TO 35
KT ARE POSSIBLE THIS EVENING.
* SIGNIFICANT WAVES...TO 5 FT.
* OCCASIONAL WAVES...TO 7 FT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 21 TO 33 KNOTS
ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS WAVE CONDITIONS TO SMALL CRAFT.
INEXPERIENCED MARINERS...ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER
VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS.
_____
Copyright 2017 AccuWeather
_____
Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast