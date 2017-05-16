IN Marine Warning and Forecast

IN Marine Warnings and Forecast for Thursday, May 18, 2017
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...SMALL CRAFT ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO
3 PM CDT THURSDAY...
* WINDS...SOUTH WINDS TO 30 KT. OCCASIONAL GALE FORCE GUSTS ON
WEDNESDAY AFTERNOON.
* SIGNIFICANT WAVES...TO 4 FT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 21 TO 33 KNOTS
ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS WAVE CONDITIONS TO SMALL CRAFT.
INEXPERIENCED MARINERS...ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER
VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS.
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Copyright 2017 AccuWeather
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Keywords: Indiana, Marine Warnings and Forecast