Complete NHL All-Star Game rosters

Here are the rosters for the NHL All-Star Game on Jan. 29 at The Staples Center, Los Angeles:

Atlantic DivisionForwards: Nikita Kucherov, Tampa Bay; Brad Marchand, Boston; Auston Matthews, Toronto; Frans Nielsen, Detroit; Kyle Okposo, Buffalo; Vincent Trocheck, Florida.

Defensemen: Victor Hedman, Tampa Bay; Erik Karlsson, Ottawa; Shea Weber, Montreal.

Goalies: c-Carey Price, Montreal; Tuukka Rask, Boston.

Metropolitan DivisionForwards: c-Sidney Crosby, Pittsburgh; Taylor Hall, New Jersey; Evgeni Malkin, Pittsburgh; Alex Ovechkin, Washington; Wayne Simmonds, Philadelphia; John Tavares, N.Y. Islanders.

Defensemen: Justin Faulk, Carolina; Seth Jones, Columbus; Ryan McDonagh, N.Y. Rangers.

Goalies: Sergei Bobrovsky, Columbus; Braden Holtby, Washington.

Central DivisionForwards: Patrick Kane, BLACKHAWKS; Patrik Laine, Winnipeg; Nathan MacKinnon, Colorado; Tyler Seguin, Dallas; Vladimir Tarasenko, St. Louis; Jonathan Toews, BLACKHAWKS.

Defensemen: Duncan Keith, BLACKHAWKS; c-P.K. Subban, Nashville; Ryan Suter, Minnesota.

Goalies: Corey Crawford, BLACKHAWKS; Devan Dubnyk, Minnesota.

Pacific DivisionForwards: Jeff Carter, Los Angeles; Johnny Gaudreau, Calgary; Bo Horvat, Vancouver; Ryan Kesler, Anaheim; c-Connor McDavid, Edmonton; Joe Pavelski, San Jose.

Defensemen: Brent Burns, San Jose; Drew Doughty, Los Angeles; Cam Fowler, Anaheim.

Goalies: Martin Jones, San Jose; Mike Smith, Arizona.

Note: c = captain

-- Associated Press