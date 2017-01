2016 FIFA-FIFPro Best 11

The 2016 FIFA-FIFPro Best 11 announced Monday, as voted by 26,516 players in 69 countries:

Goalkeeper_Manuel Neuer (Germany, Bayern Munich)

Defenders_Daniel Alves (Brazil, Barcelona, Juventus), Marcelo (Brazil, Real Madrid), Gerard Pique (Spain, Barcelona), Sergio Ramos (Spain, Real Madrid)

Midfielders_Andres Iniesta (Spain, Barcelona), Toni Kroos (Germany, Real Madrid), Luka Modric (Croatia, Real Madrid)

Forwards_Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid), Luis Suarez (Uruguay, Barcelona)