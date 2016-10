Boys soccer scoreboard: Wednesday, Oct. 12 results

Boys soccer scoreboard: Wednesday, Oct. 12 results

Class 1A Lisle regional

Montini 7, Westmont 1

Westmont 0 1 --1

Montini 5 2 --7

Scoring -- W: Aphornram (Ledwon). M: Orr; Parrilli (Lambesis, Hanzlik); Beahan; Orr; Collier; Burger; Burger. Goalkeepers -- W: Garcia (6 saves); Strobl (2 saves); Vasquez (1 save). M: Chiaramonti (3 saves).

Class 1A Hinckley-Big Rock regional

St. Edward 7, Aurora Christian 0

St. Edward 5 2 --7

Aurora Christian 0 0 --0

Scoring -- StE -- Johansen (Mozdzen), Franklin (Johansen), Franklin (Johansen), Johansen (Olenek), Gaston (Carachure) Franklin (Johansen), Johansen (Carachure); Goalkeepers -- StE -- Sajtar (2 saves).

Hinckley-Big Rock 6,

Aurora Central Catholic 3 (2OT)

Scoring -- HBR -- Ju. Dively, Ju. Dively, Sanderson, Sanderson, Rose, Perales.

Lake Zurich 5, Cary-Grove 0

Cary-Grove 0 0 --0

Lake Zurich 1 4 --5

Scoring -- LZ -- (Klett), D. Niedzwicki (Klett), Wohler (Kelly), Kelly, D. Niedzwicki (Sotomeyer); Goalkeepers -- CG -- Price (14 saves); LZ -- Furlong (3 saves), Ludwigsen (2 saves).

Tuesday's late results

wheaton Academy 5, marmion 0

Addison Trail 2, Downers Grove South 1

Addison Trail 1 1 --2

Downers South 0 1 --1

Scoring -- AT: Kania (Hernandez); own goal. DGS: Becht (UA). Goalkeepers -- AT: Grygo. DGS: Smith

Benet 3, Fenton 2

Benet 1 2 --3

Fenton 1 1 --2

Scoring -- B: Mote (Trakszelis); Mote (PK); Mote (Rutkowski). Goalkeepers -- B: Gould (4 saves); Martin (5 saves). F: Carrere (1 save).