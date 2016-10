Girls volleyball scoreboard: Monday, Oct. 10 results

Girls volleyball scoreboard: Monday, Oct. 10 results

Fremd d LibertyVille 25-23, 26-24, 25-19

Attack: Fremd: Rizzo 12-15 5k, Lee 12-16 5k, Hooker 17-26 7k;

Serving: Fremd: Uhrich 12-15 a, Mazur 8-10 2a, Sas 11-11; Setting: Freund 91-92 25 ast; Serve receive: Fremd: Bryk 12-14, Hooker 9-10, Sas 8-9; Digs: Fremd: Uhrich 7, Rizzo 6, Sas 3; Blocks: Fremd: Bryk 2, Mazur.

Wheeling d. st Viator 25-16, 23-25, 25-12

Attack: StV: Mroz 9-13 2k, Leazer 2-2 k, Hickey 18-23 5k, Cl. Williams 2-3, Co. Williams 1-1, Nottoli 11-16 4k, Kerrigan 5-7, Liberty 5-8 k, Claffey 25-30 2k, Mueller 6-6 2k, Rodriquez 6-6 2k Whl: Fakhoury 4-4, Janowski 9-9 5k, Staniszewsk 12-15 4k, Veloso 3-3, Terrell 12-24 12k, Prause 13-16 3k, Kennedy 1-1, Laude 13-15 k; Serving: StV: Leazer 8-10 3a, Hickey 3-4, Cl. Williams 6-6, Co. Williams 3-5, Toledo 1-1, Nottoli 2-4, Liberty 5-6 a, Claffey 6-6 a, Mueller 5-7 2a, Rodriquez 5-5 a, Niesman 1-1 Whl: Fakhourty 3-5, Janowski 11-11, Staniszewsk 13-14 2a, Veloso 10-13 2a, Terrell 12-12 a, Schuetz 4-8, Kennedy 11-12 a; Setting: StV: CO Williams 28-28 ast, Mueller 56-57 12 ast Whl: Fakhoury 5-5 ast, Janowski 64-66 18 ast, Staniszewsk 6-6, Veloso 7-7, Terrell 4-4, Kennedy 1-1, Schuetz 1-1, Laude 1-1 ast; Digs: StV: Mroz, Leazer 23, Hickey 8, Cl. Williams 2, Co. Williams, Toledo, Nottoli, Liberty 8, Claffey 3, Mueller 7, Rodriquez 3, Niesman 5 Whl: Laude, Schuetz 2, Kennedy 7, Prause 4, Terrell 10, Veloso 16, Staniszewsk 17, Janowski 11, Fakhoury 7; Blocks: StV: Nottoli; Whl: Veloso, Terrell 3, Claver 3, Laude 2.