Girls volleyball scoreboard: Tuesday, Oct. 4 results

Girls volleyball scoreboard: Tuesday, Oct. 4 results

Addison Trail d. Proviso east 25-7, 25-5

Neuqua Valley d. Wheaton Warrenville South 25-16, 25-21

Burlington Central d. Woodstock North 25-11, 25-15

zion-benton d. grayslake north 25-17, 22-25, 25-20

Attacking -- GN: Lovitsch 5 kills, Fish 4 kills, Rauch 3 kills; Setting -- GN: McZBriarty 9 assits; Digs -- GN: McBriarty 10, Johnston 9, Pozezenski 9; Blocking -- GN: Lovitsch 3, Fish 2.

Batavia d. Glenbard East 26-24, 23-25, 25-21

Batavia -- Prier (10 kills, 4 blocks), Boyer (10 kills), Garrett (20 digs, 28 assists), Juarez (15 digs, 7 kills).

Bartlett d. South Elgin 25-20, 25-11, 25-17

Bartlett -- Paris (7 kills), Bush (6 kills), Baggot (4 kills), Keszycki (4 kills), Chacko (12 digs), Hassett (20 assists).

Cary-Grove d. Dundee-Crown 25-19, 25-13

Dundee-Crown -- Brant (3 kills, 3 blocks), Gard (2 kills, 4 digs, 2 blocks), Thelen (2 kills, 1 ace, 1 block), Buckley (7 assists, 1 block), Martin (7 digs), Gard (4 digs, 2 blocks), Buckley (3 digs, 1 block).

Geneva d. Streamwood 25-2, 25-5

Geneva -- Barrett (6 kills, 5 aces, 1 dig), Mullen (3 kills), Loberg (3 kills), Bellano (2 kills, 3 aces, 6 digs), Lambillotte (4 kills, 3 digs).

Harvest Christian d. Westminster Christian 25-9, 25-12

Harvest Christian -- Murray (20 assists, 4 digs, 2 aces), Robinson (13 kills, 4 blocks), Pfister (3 kills, 4 blocks), Kaplan (10 digs).

St. Charles North d. Larkin 25-14, 25-18

Larkin -- Kofie (8 assists, 6 digs, 2 aces), Armour (3 kills), Mcghee (10 digs).

St. Edward d. Walther Lutheran 25-16, 25-13

St. Edward -- Washington (9 kills, 6 digs, 1 ace), Knott (3 kills, 1 dig), Biggins (8 digs), Lopez (13 digs, 2 aces), (Kremer 5 digs, 1 ace), Schueler (3 kills, 2 digs).

West Aurora d. West Chicago 25-16, 25-19

West Aurora -- G. Jones (7 kills, 2 aces, 5 digs), Stinson (3 aves, 4 kills, 1 block, 10 assists, 1 dig), Van Dorn (7 assists).

Batavia d. Glenbard East 26-24, 23-25, 25-21

Batavia -- Prier (10 kills, 4 blocks); Boyer (10 kills); Garrett (20 digs, 28 assists); Juarez (15 digs, 7 kills).

Glenbard East -- Wozniak (10 kills, 9 assists, 24 digs); Hamaker (10 kills); Bell (3 aces, 17 assists, 15 digs); Kirsh (1 ace); Cluskey (7 blocks); Schage (13 digs).

Downers Grove South d. Willowbrook 25-13, 25-19

Willowbrook -- Balstits (2 blocks); Ceh (5 digs); Pennebaker (3 digs); Chantos (6 digs); Ragucci (1 kill); Ligocki (2 kills, 5 assists, 3 digs); Chiappetta (4 kills); Marcello (3 assists); Sogura (3 kills).

Glenbard West d. Glenbard North 25-9, 25-8

Glenbard West -- Brodner (14 assists, 4 digs); Wagner (6 digs); Ridinger (3 blocks); Marquez (4 kills); Ryan (5 digs); Stirb (5 digs).

Glenbard North -- Vegrzyn (2 kills, 2 blocks); Heupel (3 kills0; Meyers (7 assists); Glogovac (2 kills); Paye (2 svc pts); Intal (2 svc pts).

Naperville Central d. Waubonsie Valley 25-19, 25-18

Waubonsie Valley -- Jaskoviak (3 kills); Webb (2 kills); Chinn (2 kills, 3 digs); Bode (3 kills, 2 blocks); Griffin (2 blocks); Walden (2 blocks, 11 assists); Lee (8 digs).

Naperville North d. Lake Park 25-19, 25-16

Naperville North -- Kushner (10 kills, 3 digs, 2 aces); Budnik (6 kills, 5 digs); Schulte (10 assists, 4 digs); Anderson (8 assists, 3 digs).

TImothy Christian d. Elmwood Park 25-11, 25-18

Timothy Christian -- Teune (7 kills); Venema (5 kills); Westra (27 assists); Hoekstra (6 kills); Ahn (8 digs).

Wheaton North d. Metea Valley 25-16, 25-17

Wheaton North -- Clark (5 kills, 5 blocks); Heggeland (3 kills, 1 block); Syswerda (1 ace, 8 assists, 1 dig); LaBue (3 kills); Holland (1 kill, 10 assists, 5 digs); Barnhorst (4 kills, 1 block, 1 dig); Horner (4 kills, 3 blocks, 1 dig); Williams (1 kill, 1 block); Schorle (6 digs); Otto (1 ace, 5 kills, 2 blocks, 3 digs).

fremd d. barrington 25-23, 25-15

Attack: Bar: Stack 4, Tilly 4; Frm: Rizzo 10-12 6 kills, Lee 14-16 5 kills, Bryk 4-4 2 kills; Serving: Frm: Hooker 11-13 3 aces, Rizzo 9-10 ace, Sas 6-6 ace; Setting: Frm: Freund 49-50 15 assists; Digs: Frm: Sas 6, Freund 6, Hooker 4; Blocks: Frm: Mazur 2.

JV -- Fremd d. Barrington 21-25, 25-14, 25-21. Soph -- Fremd d. Barrington 26-24, 25-22. Frosh A -- Fremd d. Barrington 10-25, 25-10, 26-24. Frosh B -- Fremd d. Barrington 9-25, 25-15, 26-24.

hersey d. buffalo grove 25-12, 25-18

Attack: Hers; Kaburov 10-12 4 kills, Morgan 13-16 3 kills, Z.Strozewski 9-9 6 kills, Steger 4-4 kill, O'Shea 5-4 3 kill, Reisel 4-4 kill; BG: Langer 7-10 2 kills, Cross 3-3, Prommer 4-6 2 kills, Rozhko 5-8 kill, Galati 5-6, Tarasova 13-16 6 kills, Kayviaris 6-9, Barton 5-5 kill. Serving: Hers: Reisel 4-4, Kaburov 7-7 3 aces, Morgan 10-10 ace, Solans 9-9 ace, Coniglio 8-9 ace; BG: Akiyoshi 3-4, Langer 3-3, Schuler 6-6, Taraova 6-7 2 aces, Kayviaris 1-1, Barton 2-2. Setting: Hers: Reisel 39-40 15 assists; BG: Schuler 53 6 assists. Serve receive: BG: Akiyoshi 15-28, Cross 9-20, Ruscitti 8-13, Rozhko 2-2, Galati 3-7, Tamai 7-14, Kayviaris 3-1. Digs: Hers: Solans 19, Morgan 8, Kaburov 3, Reisel 4, Coniglio 5; BG: Akiyoshi 10, Cross 4, Ruscitti 4, Tamai 6, Schuler 9, Tarasova, Kayviaris. Blocks: Hers: Z.Strozewski 4, Steger, Kaburov 3, Jedd; BG: Prommer 3, Tarasova.

JV -- Hersey d. Buffalo Grove.

Soph -- Hersey d. Buffalo Grove.

Frosh A -- Hersey d. Buffalo Grove.

Frosh B -- Hersey d. Buffalo Grove.

palatine d. conant 25-10, 23-15, 25-19

Attack: Pal: Charlinsky 35-41 20 kills, Rinella 15-18 10 kills; Serving: Pal: Fortman 12-14 2 aces, Lindert 19-20; Setting: Pal: Christiansen 96-96 37 assists; Serve receive: Pal: Kronberg 17-17, Charlinsky 14-15, Fortman 10-11; Digs: Pal: Kronberg 17, Charlinsky 11, Lindert 9; Blocks: Pal: Rinella, Charlinsky, Ryan 2, Bauer; Con: .

prospect d. wheeling 25-20, 25-19

Attack: Pros: Myers 8 kills, Porwit 5 kills, Meredith 3 kills, Mazurek 3 kills, Withey 2 kills;Whl: Janowski 5-5 kill, Staniszewski 17-21 6 kills, Terrell 27-31 12 kills, Prause 11-14, Claver 3-5, Laude 8-12 2 kills. Serving: Pros: Gancarz ace, Gerber ace, Myers ace, Porwit ace;Whl: Fakhoury 2-3, Janowski 10-11, Staniszewski 5-6, Veloso 8-8 ace, Terrell 6-6 ace, Kenndedy 7-7. Setting: Pros: Gerber 18 assists; Whl: Janowski 65-6 15 assists. Digs: Pros: Thomas 29, Porwit 8, Gerber 6, Myers 4, Gancarz 4; Whl: Fakhoury 10, Janowski 7, Staniszewski 4, Veloso 9, Terrell 9, Prause 4, Kenndedy 9. Blocks: Pros: Meredith 4, Porwit 3, Mazurek 2, Withey 2; Whl: Terrell 5, Prause 2, Claver 2, Laude.

JV -- Prospect d. Wheeling 25-19, 20-25, 25-22.

Soph -- Prospect d. Wheeling 29-27 25-11.

Frosh A -- Wheeling d. Prospect 29-27, 15-25, 25-21.

Frosh B -- Prospect d. Wheeling 25-21, 25-12.

meadows d. elk grove 25-18, 25-15

Attack: RM: Sellergren 12-19 7 kills, Amundson 6-6 4 kills, Zanocco 9-9 3 kills, Errico 4-5 kill; EG: Slattery 3-4 2 kills, Kandefer 14-18 6 kills; Serving: RM: Robinson 14-16 6 aces, Klancnik 11-12 3 aces, Zanocco 6-8 2 aces, Sellergren 6-8 2 aces, Connor 3-3, Rebsamen 2-2; EG: Duckmann 10-11, 1 ace, Cronin 3-4, 1 ace; Setting: RM: Klancnik 21-21 8 assists, King 18-18 4 assists; EG: Cronin 8 assists; Digs: RM: Robinson 5, Klancnik 3, Zanocco 2, Sellergren, Amundson; EG: Duckmann 7; Blocks: RM: Kandefer 2.

JV -- Rolling Meadows d. Elk Grove.

Soph -- Elk Grove d. Rolling Meadows.

Frosh A -- Rolling Meadows d. Elk Grove.

Frosh B -- Rolling Meadows d. Elk Grove.

schaumburg d. hoffman 25-10, 25-0

Attack: ; HE: Pethes 2 kills; Sch: Sterrett 7 kills, Gerber 8 kills; Encarnacion 3 kills, Spitelli 5 kills; Serving: HE: Pethes 7-7, Meese 3-4, Wadas 3-4; Sch: Gerber 10-10, Harberts 15-15, 3 aces, Paelmo 3-3; Setting: HE: Gueco 2 assists; Sch: Harberts 17 assists; Serve receive: Paelmo 5; Digs: HE: Poland 12, Pethes 3; Sch: Harberts 6, Sterrett 7, Gerber 9, Paelmo 10; Blocks: HE: Fowler 2; Sch: Spitelli 3.

JV -- Sch d. HE 25-10, 25-9

Soph -- Sch d. HE 25-8, 25-7

Frosh A -- Sch d. HE. 25-22, 25-14

Frosh B -- Sch d. HE 25-19, 25-23

marian Cent. d. St. Viator 25-22, 25-17

Attack: StV: Leazer 1-1 kills, Hickey 15-16 7 kills, Kerrigan 5-6 2 kills, Claffey 17-22 4 kills, Nottoli 15-16 7 kills. Serving: StV: Mroz 1-1, Leazer 7-8 2 aces, Hickey 7-7, CL.Williams 3-3, Nottoli 1-1, Claffey 3-4, Mueller 11-11 ace, Rodriquez 3-3. Setting: StV: Mueller 61-61 19 assists. Digs: StV: Leazer 17, Hicky 4, CL.Williams, Notoli, Kerrigan 2, Liberty 3, Claffey, Mueller 4. Blocks: StV: Liberty.

