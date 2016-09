Girls volleyball scoreboard: Tuesday, Sept. 20 results

Girls volleyball scoreboard: Tuesday, Sept. 20 results

*

Bartlett d. East Aurora 25-12, 25-15

Westminster d. Mooseheart 25-19, 25-23

Benet d. Joliet Catholic Academy 25-11, 14-25, 29-27

Glenbard East d. South Elgin 25-12, 21-25, 25-11

West Chicago d. Wauconda 25-21. 27-25

Addison trail d. Willowbrook 25-13, 25-20

Addison Trail -- Hoffmann (1 ace, 1 dig); Balsitis (1 kill, 1 dig); Ceh (2 kills, 1 assist, 5 digs); Pennebaker (3 digs); Chantos (6 digs); Ragucci (4 kills, 1 di); Ligocki (2 kills, 9 assists, 1 dig); Chiapetta (3 kills, 3 digs); Marcello (1 ace, 1 assist, 1 dig); Sogura (1 block).

Willowbrook -- Labadessa (3 aces, 3 kills, 24 assists, 7 digs); D'Ambrose (3 aces, 2 assists, 7 digs); Muell (1 ace, 1 kill, 7 digs); Petrbok (1 ace, 9 kills, 5 digs); Pham (1 kill); Piscopo (1 kill); Scarabaggio (2 kills, 1 dig); Schmitt (6 kills, 1 dig); Scorza (3 kills); Ramir (3 digs); Tulke (8 digs); Garces (1 dig).

*

Glenbard South d. fenton 25-18, 25-7

Glenbard South -- Bair (6 kills); Carli (5 kills, 1 ace); Bauman (4 kills); Werner (20 assists).

*

Glenbard west d. York 25-17, 23-25, 25-7

Glenbard West -- Brodner (37 assists, 12 digs); Wagner (27 digs, 3 aces0; Stirb (12 digs, 2 aces); Ridinger (9 kills, 4 digs, 2 blocks); Graff (9 kills); Patterson (9 kills, 2 blocks); Marquez (5 kills); Alles (5 digs).

*

Metea Valley d. Naperville North 25-23, 25-20

Metea Valley -- Rothenberger (6 digs0; Aske (8 kills); Petersen (5 digs); Dowd (11 kills, 7 digs); Cada (13 assists, 6 digs); Aitichinson (2 aces, 12 assists).

Naperville North -- Budnik (6 kills, 8 digs); Kushner (7 kills, 5 digs); Dale (4 kills); Cahill (10 assists); Anderson (7 assists).

*

Timothy Christian d. Illiana Christian 25-20, 25-18

Timothy Christian -- Teune (9 kills, 2 aces, 2 blocks, 10 digs); Venema (5 kills, 2 aces, 1 block); Westra (19 assists, 3 kills, 6 digs); Stanton (4 digs, 4 assists0; Hruska (3 kills, 2 digs).

*

Waubonsie Valley d. Glenbard North 25-15, 25-22

Waubonsie Valley -- Jaskoviak (1 ace, 3 kills); Webb (1 ace, 1 kill, 1 dig); Linden (1 ace, 18 assists, 2 digs); Croll (2 kills, 1 dig); Kloss (1 ace, 2 assists, 8 digs); Griffin (1 ace, 4 kills, 1 dig); Valek (1 kill); Walden (5 kills, 1 assist, 1 dig); Friker (3 aces, 3 kills).

*

Wheaton Academy d. Aurora central Catholic 25-13, 25-19

Wheaton Academy -- Dahl (6 assists, 1 block, 2 digs); Galvin (4 assists); Bun (15 digs); Mantia (2 kills, 5 digs); Johnston (2 kills, 1 block, 2 digs); Tyrrell (2 kills, 2 digs); McDonell (2 kills); Huth (1 kill, 1 block).

*

buffalo grove d. Elk Grove 25-20, 25-23

Attack: EG: Michniak 11-12, 4 kills, Kandefer 19-20, 4 kills, Olson 3-4, 2 kills; BG: Prommer 7-8 4 kills, Rozhko 9-14 6 kills, Tarasova 10-13 4 kills, Kayviaris 26-29 6 kills, Barton 9-9 6 kills, Serving: EG: Slattery 12-13, 2 aces, Chirbas 7-8, 1 ace; BG: Akiyoshi 8-9 2 aces. Cross 9-9 2 aces, Schuler 10-11, Tarasova 10-10 ace, Kayviaris 5-5, Barton 6-6; Setting: EG: Cronin 30-32, 7 assists, Chirbas 37-38, 8 assists; BG: Schuler 25 assists; Serve receive: BG: Akiyoshi 16-36, Cross 7-10, Ruscitti 2-6, Galanti 10-14, Tamai 4-10, Kayviaris 2-4; Digs: EG: Banak 20, Duckmann 10; BG: Akiyoshi 18, Cross 10, Ruscitti 5, Rozhko, Tamai 8, Schuler 7, Tarasova 2, Kayviaris 3;

Blocks: EG: Kandefer 1.

JV -- Buffalo Grove d. Elk Grove.

Soph -- Buffalo Grove d. Elk Grove.

Frosh A -- Elk Grove d. Buffalo Grove.

Frosh B -- Buffalo Grove d. Elk Grove.

*

conant d. barrington 25-22, 25-17

Attack: Bar: Morris 8 kills, Tilly 8 kills; Setting: Bar: Chloe Layton 15 assists, Serving: Bar: Layton 10 points

*

fremd d. Hoffman Estates 25-13, 25-14

Attack: Frm: Hooker 12-12 8 kills, Mazur 6-6 5 kills, Miller 4-4 2 kills; HE: Poland 2-2, Wadas 1-1 k, Fowler 9-9 2k, Jurezicz 2-2 k, Wilson 3-3 k, Saurbier 2-3, Pethes 3-4. Serving: Frm: Sas 13-14 5 aces, Hooker 12-13 3 aces, Rizzo 11-11 ace; HE: Messe 5-5, Poland 1-2, Wilson 1-3, Gueco 3-4, Saurbier 4-5, Pethes 4-4. Setting: Frm: Freund 36-37 15 assists. Serve receive: Frm: Sas 11-11, Uhriich 4-5, Rizzo 3-3. Digs: Frm: Sas 4, Hooker 5, Freund 6; HE: Messe 2, Poland 10, Gueco, Pethes 3. Blocks: Frm: Lee, Bryk; HE: Fowler 2, Sarullo, Jurezicz, Wilson.

JV -- Fremd d. Hoffman Estates 25-11, 25-13.

Soph -- Fremd d. Hoffman Estates 25-8, 25-11.

Frosh A -- Fremd d. Hoffman Estates 25-11, 25-13.

Frosh B -- Fremd d. Hoffman Estates 25-15, 25-20.

*

Hersey D. Prospect 25-22, 25-21

Attack: Hers: Strozewski 9 kills, Steger 8-9 kill, Kaburov 12-14 6 kills, Morgan 26-27 5 kills, O'Shea 6-6 kill, Reisel 6-6 3 kills; Pros: Gerber 2 kills, Mazurek 2 kills, Meredith 4 kills, Myers 5 kills, Porwit 6 kills, Serving: Hers: Reisel 7-7, Kaburov 6-7 ace, Morgan 6-6, Solans 6-7, Steger 1-2, Coniglio 16-17 Park 2-2; Pros: Myers ace, Thomas ace. Setting: Hers: Reisel 63-63 21 assists, Solans 11-11 assists; Pros: Gerber 14 assists. Digs: Hers: Kaburov 7, Morgan 9, Solans 19, Reisel 11, Coniglio 12; Pros: Mazurek 4, Gerber 7, Porwit 10, Thomas 11, Myers 15. Blocks: Hers: Strozewski 4, Steger, Kaburov, Morgan, Reisel.

JV -- Hersey d, Prospect 25-19, 27-25.

Soph -- Hersey d, Prospect 25-14, 25-15.

Frosh A -- Hersey d, Prospect 25-16, 23-25, 25-8.

Frosh B -- Hersey d, Prospect 25-18, 25-19.

*

palatine d. Schaumburg 25-21, 25-22

Attack:Sch: Mallett 2 kills, Sterrett 4 kills, Gerber 5 kills; Spitelli 2 kills; Pal: Chaplinsky 9 kills, Holz 9 kills, Bauer 5 kills; Sch: Gerber 5 kills, Sterrett 4, Mallett 2, Spitelli 2. Serving: Sch: Encarnacion 6-6, Gerber 6-6, Harberts 8-8, 1 ace, Paelmo 11-11, 1 ace; Pal: Kronberg 2 aces; Setting: Pal: Christiansen 12 assists; Sch: Harberts 11 assists; Digs: Pal: Kronberg 18; Sch: Paelmo 14, Encarnacion 9, Gerber 6; Blocks: Pal: Bauer 2, Ryan; Sch: Spitelli 4, Gerber 2.

JV -- Palatine d. Schaumburg 25-20, 25-20

Soph -- Palatine d. Schaumburg 25-17, 25-23

Frosh A -- Palatine d. Schaumburg 25-22, 25-15

Frosh B -- Schaumburg d. Palatine 25-22, 25-21

*

wheeling d. rolling meadows 25-10, 25-23

Attack: RM: Sellergren 13-14 4 kills, Amundson 7-10 2 kills, Zanocco 8-11 2 kills, Klancnik 1-1 kill; Whl: Staniszewski 16-16 10k, Terrell 20-23 10k, Laude 7-11 3k; Serving: RM: Sellergren 8-8, Amundson 4-5 ace, Klancnik 4-5, Rebsamen 4-5, Anderson 4-4, Robinson 4-4, Zanocco 2-3; Whl: Staniszewski 12-13 2a, Terrell 10-12, Kennedy 7-7, Fakhoury 7-8. Setting: RM: Klancnik 20-21 4 assists, King 24-24 4 assists; Whl: Janowski 49-53, 20 assists. Digs: RM: Robinson 6, Klancnik 4, Sellergren 3, Amundson 2, Anderson; Whl: Terrell 14, Fakhoury 10, Janowski 9, Staniszewski 8, Kennedy 8. Blocks: RM: Zanocco 2, Errico, Amundson; Whl: Prause 4, Laude 3, Terrell 2.

JV -- Rolling Meadows d. Wheeling 25-12, 25-21.

Soph -- Rolling Meadows d. Wheeling 25-17, 26-24.

Frosh A -- Wheeling d. Rolling Meadows 25-22, 25-10.

Frosh B -- Rolling Meadows d. Wheeling 25-22, 26-24.

*

Downers Grove South d. Leyden 28-26, 25-21

Attack: Ley: Streminska 3 kills, Payne 3 kills, McGee 9 kills; Setting: Ley: McGee 3 assists.

*

maine east d. maine west 25-16, 25-21

Attack: MW: Reidl 12 kills; Digs: MW: Reidl 6.

*

libertyville d. lake forest 25-20, 25-23

Serving -- Lib: O'Brien 2 aces, Albright 1 ace, DeGregor 1 ace, Lillydahl 1 ace; Attacking -- Lib: Lillydahl 4 kills, Stevenson 4 kills, Frea kills; Setting -- Lib: Lillydahl 9 assists; Digs -- Lib: O'Brien 16, Albright 7, DeGregor 6.

*

west chicago d. wauconda 25-21, 27-25

Serving -- Wauc: Berg 2 aces, Olsen 1 ace; Attacking -- Wauc: Carazas 6 kills, Redmann 5 kills, Ardon 4 kills, Sexton 3 kills, Fugle 2 kills; Setting -- Wauc: Berg 8 assists, Olsen 8 assists, Sakowicz 3 assists; Digs -- Wauc: Sakowicz 10, Berg 6, Carazas 5, Olsen 2; Blocking -- Wauc: Fugle 1, Sexton 1.

*

grayslake N. d. woodstock N. 21-25, 25-20, 25-17

Serving -- GN: Pozezinski 5 aces; Attacking -- GN: Fish 12 kills; Setting -- GN: McBriarty 20 assists; Digs -- GN: Johnston 17, Martineau 12.

*

marist d. carmel 26-24, 25-18

Serving -- Carm: Putname 4 aces; Attacking -- Carm: Nelson 9 kills, Tarcha 4 kills, Yonke 4 kills, Butler 3 kills; Setting -- Carm: Butler 18 assists; Digs -- Carm: Butler 9, Tarcha 5, Yonke 2, Putnam 1; Blocking -- Carm: Butler 3, Nelson 2..

*

St. Charles North d. Batavia 25-21, 25-14

Batavia -- Juarez (4 kills, 8 digs), Sache (10 digs), LoGiudice (5 digs), Dave (2 blocks, 2 kills, 1 ace).

*

Jacobs d. Dundee-Crown 22-25, 26-24, 25-22

Dundee-Crown -- Gard (11 kills, 7 digs), Gieske (6 kills, 2 blocks), Brant (5 kills, 4 blocks, 2 aces), Thelen (3 kills, 5 digs), Buckley (22 assists, 12 digs, 2 aces), Sitarz (7 digs, 2 aces).

*

Geneva d. St. Charles East 25-21, 25-20

Geneva -- Barrett (9 kills, 2 aces), Loberg (6 kills, ace), Mullen (4 kills, block), Lanasa (20 assists, ace), J. Brown (2 kills), T. Brown (2 kills, block), Bellano (3 aces). St. Charles East -- Schildmeyer (8 kills, 4 digs), Augustine (6 kills), Kull (4 kills, 8 assists, 2 digs), Slavik (11 assists, 3 digs, ace), Garland (6 digs), Sowizral (3 kills).

*

Kaneland d. Morris 25-19, 20-25, 25-16

Kaneland -- Weber (9 kills, 18 digs), Nauert (30 assists), Nyugen (12 digs).

*

Chicago Chr. d. St. Edward 13-25, 25-15, 25-20

St. Edward -- Washington (20 kills, 14 digs), Kremer (6 kills, 9 digs), Lopez (13 digs).

*

ACC d. Wheaton Academy 25-13, 25-19

Wheaton Academy -- Dahl (6 assists, 2 digs), Bun (15 digs), Mantia (2 kills, 5 digs).

*

Aurora Chr. d. Harvest Chr. 25-23, 14-25, 25-21

Harvest Christian -- Robinson (18 kills, 4 blocks, 4 digs), Kaplan ( 14 digs, 7 aces), Griffith (6 blocks, 4 digs, 2 kills).

*