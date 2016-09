Girls tennis scoreboard: Tuesday, Sept. 20 results

*

Kaneland 3, DeKalb 2

*

Wheaton North 7, Glenbard North 0

Singles -- No.1: Fidel (WN) d. Mondlock 6-0, 6-0; No.2: Lindquist (WN) d. VanPoucke 6-0, 6-0; No.3: Brink (WN) d. Aron 6-0, 6-3.

Doubles -- No.1: MacNeill/Oviatt (WN) d. Safi/Eng 6-3, 6-3; No.2: Kubica/Maskeri (WN) d. Medina/Boland 6-1, 6-0; No.3: Hanke/Redman (WN) d. Starinsky/Arellamo 6-3, 6-1; No.4: Boehm/Graham (WN) d. Tran/CaboChan 6-0, 6-1.

*

York 5, Maine South 5

Singles -- No.1: Ptak (MS) d. Cartis 6-3, 6-2; No.2: Benbenek (MS) d. Duhig 6-2, 6-1; No.3: Nawara (MS) d. Jacobsthal 7-5, 6-1.

Doubles -- No.1: Wind/Czosnyka (MS) d. Shaw/Hennessy 6-2, 6-1; No.2: Riddle/Mazzocco (Y) d. Marino/Smith 4-6, 7-6(5), (11-9); No.3: Riek/Jovic (Y) d. McClintock/Baresky 6-1, 7-6(3); No.4: Henn/Starzewski (MS) d. Fonorow/Nicoli 6-3, 3-6, (10-7); No. 5: Gamboa/Giuffre (Y) d. Boyce/Paglari 6-3, 6-2; No. 6: Paist/Stramel (Y) d. Oshae/Rathestein 6-2, 6-0.

*

stevenson 7, lake zurich 0

Singles -- No. 1: Kolli (Stev) def. de la Reyes 6-1, 6-0; No. 2: Sarabia (Stev) def. Ignatenko 6-1, 6-2; No. 3: Anssari (Stev) def. McCoy 6-0, 6-1.

Doubles -- No. 1: Kondos/Ferdman (Stev) def. Dickson/Zborovsky 6-1, 6-0; No. 2: Harvey/Nierman (Stev) def. Chung/Talar 6-0, 6-0; No. 3: Zoubareva/Heidkamp (Stev) def. Pawlik/Biergans 6-0, 6-0; No. 4: Glaser/Burger (Stev) def. Snyder/Tarachnik 6-0, 6-0.

*

wauconda 5, woodstock north 2

Singles -- No. 1: Hackman (Wauc) d. Nicks (WN) 6-0, 6-3; No. 2: E. Lewandowski (Wauc) d. Kunoth (WN) 6-1, 6-1; No. 3: Packard (WN) d. Hausherr (Wauc) 6-4, 6-4.

Doubles -- No. 1: Vela/Cullotta (WN) d. Bernardo/Splingaire (Wauc) 6-3, 6-2; No. 2: Bilancia/G. Lewandowski (Wauc) d. Petersen/Jakic (WN) 6-2, 6-0; No. 3: Brew/Diol (Wauc) d. Bosowski/Peschke (WN) 6-1, 6-1; No. 4: Casas/Giever (Wauc) d. Conliss/Nordvall (WN) 6-0, 6-1.

*

St. Charles East 7, Larkin 0

Singles -- No.1: Gapuz d. Shee 6-2, 6-2; No.2: McCarthy d. Juarez 6-2, 6-2; No.3: Mack d. Bermudez 6-1, 6-1. Doubles -- No.1: Navid/Petrov d. Reyes/Altieri 6-0, 6-0; No.2: Field/Patzner d. Menendez/Herdrich 6-0, 6-1; No.3: McDermott/Gershun d. Rossen/Arce 6-2, 6-1; No.4: Melone/Maldonado won by default.

*

Rosary 4, Mother McAuley 1

Singles -- No.1: Graft (R) d. Halleran 6-3, 7-5; No.2: Dassis (R) Wautuck 6-0, 6-0. Doubles -- No.1: Moody/Cullan (MM) d. Ford/Thoms 6-4, 6-2; No.2: Hawkins/Konen (R) d. Vagler/Spell 3-6, 6-2, 10-5; No.3: Vander Linde/Di Iorio (R) d. Gribble/Millerick 6-2, 1-6, 12-10.

*

buffalo grove 7, rolling meadows 0

Singles -- No.1: Tama (BG) d. Nikolova 6-0, 6-0; No.2: Ignatova (BG) d. Weingart 6-0, 6-0; No.3: Prus (BG) d. Grant 3-6, 6-4, 6-1.

Doubles -- No.1: Allaire/Harisiadis (BG) d. M.Differding/Peric 6-2, 6-3; No.2: Scholtz/Boyd (BG) d. Dacy/Thakkar 6-3, 6-2; No.3: Tiganj/Sterker (BG) d. Abernethy/Sheridan 6-1, 6-1; No.4: Lee/Yuan (BG) d. K.Differding/Soto 7-6(3), 6-0.

*

conant 7, hoffman estates 0

Singles -- No.1: Kaminski (Con) d. Fenn 6-0, 6-2; No.2: Harigovind (Con) d. Haryani 6-4, 6-1; No.3: Park (Con) d. Kazmer 2-6, 7-6, 3-0 (ret).

Doubles -- No.1: Bucaro/Lakshminarayanan (Con) d, Chun/Rizvic 6-1, 7-6; No.2: Rathod/Yoon (Con) d. Dortch/Scott (HE) 6-3, 6-4; No.3: Zorrilla/Wang (Con) d. Avdi/Patel 6-4, 6-1; No.4: Mayumi/Viswanathan (Con) d. Besterman/Khan 6-1, 6-1.

*

Hersey 6, Wheeling 1

Singles -- No.1: Karapetiani (Hers) d. Oraha 6-1, 6-0; No.2: Magnuson (Hers) d. Fister 6-0, 6-0; No.3: Branas (Hers) d. Kruger 6-3, 6-0.

Doubles -- No.1: Miller/Nguyen (Whl) d. Hememway/ferris 4-6 7-6(4), 6-3; No.2: Plecki/Klis (Hers) d. Lucas/Bernacko 6-4, 6-3; No.3: Matache/Redding (Hers) Shirley/Murphy 6-1, 6-3; No.4: Krueger/Silva (Hers) d. Escobar/Mendieta 6-1, 6-4.

*

prospect 5, elk grove 2

Singles -- No.1: Je.Vujanic (EG) d. A.Cooper 6-0, 6-0; No.2: Jo.Vujanic (EG) d. Kubitz 6-0, 6-0; No.3: Steffen (Pros) d. Choporis 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Haeberle/K.Cooper (Pros) d. Oda/Szuil 6-2, 6-3; No.2: Stanford/Whitebloom (Pros) d. Feliciano/Grimaldo 6-0, 6-1; No.3: Walsh/Meredith (Pros) d. Bhasker/Murgason 6-0, 6-0; No.4: Kelly/Paul (Pros) d. Sobus/Wojnorowska 6-0, 6-0.

*

Monday's result

Palatine 6, Elk Grove 1

Singles -- No.1: A.Kawai (Pal) d. Je.Vujanic 6-3, 6-2; No.2: Jo.Vujanic (EG) d. K.Kawai 6-0, 6-4; No.3: Jayanth (Pal) d. Choporis 6-0, 6-0.

Doubles -- No.1: Oreshkin/Spurck (Pal) d. Oda/Szull 6-1, 6-2; No.2: Hake/Jacobsen (Pal) d. Feliciano/Grimaldo 6-0, 6-0; No.3: Levecke/Bachman (Pal) d. Bhasker/Murgason 6-1, 6-1; No.4: Tallikar/Ortiz (Pal) d. Wojnorowska/Solous 6-1, 6-0.

*